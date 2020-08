Mopedist kolliderte

Hendelsesforløpet for trafikkulykken på Strand er klart. Ifølge politiet har mopedisten kjørt i en bil bakfra da bilen stanset for en fotgjenger. Mopedisten ble kjørt legevakten for sjekk, men er uskadet. Uhellet skjedde i Åvegen på Jørpeland.