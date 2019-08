Mopedfører prøvde å stikke av

En mopedist forsøkte å unndra seg politikontroll i Hillevåg i 05-tiden, men stanset etter en kort stund. Mannen i 40-årene anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, for ikke å ha stanset for kontroll. Mopeden ble avskiltet.