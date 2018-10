Moped kjørte av veien

En mopedfører i tenårene er ilagt bot etter at han ikke overholdt vikeplikten i rundkjøringen ved Kvalamarka i Haugesund. Mopedføreren hadde for stor fart, og kjørte av veien da han måtte bremse for en bil. Han slapp fra utforkjøringen med skrubbsår.