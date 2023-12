– Eg tenkjer at det ikkje er rettferdig, det er eigentleg mat til alle her, seier Per Jone Andersen.

Han nyt dagens gratis måltid, som han har henta hos Kirkens Bymisjon. Fordi maten er donert til hjelpeorganisasjonen kan ikkje Liv Ohrstrand, som er frivillig, forsyna seg. Det sørgjer momsregelverket for.

– Eg synest det burde vera meir fleksibilitet i regelverket, seier Ohrstrand.

Ein momsregel som tredde i kraft i 2016 gjer at Josephines kafé har måtta stengja den ordinære kafédrifta. Det skjedde i fjor, då Kirkens Bymisjon fekk hjelp til å tolka momsreglane.

Viss Kirkens Bymisjon sit igjen med restar, må dei kasta maten, i staden for å gi han bort til frivillige og tilsette.

Tom Erik Eltervåg og Inge Takle Mæstad skulle gjerne servert mat til alle som vil ha. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er berre dei som er definerte som «trengande» som kan få gratis mat, forklarer Inge Takle Mæstad, regionleiar i Kirkens Bymisjon, Region Vest.

No opplever dei ei dobling i pågangen og kastar derfor svært lite mat. Men i ein normal situasjon ville mat vorte kasta, erkjenner han.

Inge Takle Mæstad, regionleiar Kirkens Bymisjon, Region Vest. Foto: Hanne Høyland / NRK

Stengd kafé og mindre matredding

Før kunne kven som helst stikka innom Josephines kafé for ein rimeleg matbit.

No kan ikkje kafeen ta imot ordinære kundar lengre, fordi dei ikkje kan ta betalt for mat dei har fått gratis frå bedrifter og Matsentralen.

Det betyr at dei kan redde mindre mat.

– Mange er glade fordi dei kan komma inn og ete eit gratis måltid. Det er bra, men eg får redda mindre mat enn før. Eg kan ikkje skapa noko som også kan seljast, seier kokk Torill Aardal.

Kokk Torill Aardal i Kirkens Bymisjon saknar det yrande inkluderande fellesskapen kafédrifta skapte i lokala. Foto: Hanne Høyland / NRK

Reglane skaper skiljelinjer

I Noreg er målet å redusera matsvinnet med 50 prosent innan 2030. Regjeringa har derfor laga eit Matsvinnutvalg, som skal sjå på korleis redusera matsvinnet.

Utvalet skal mellom anna komma med forslag til ei matkastelov.

Kirkens Bymisjon synest det er bra at det finst regelverk som varetek matdonasjonar. Dei ønskjer seg likevel meir fleksibilitet slik at dei kan vareta fellesskapen og redde mat på ein betre måte.

Skatteetaten om momsregelen for gratis mat Ekspander/minimer faktaboks Frå 2016 er det gitt fritak for meirverdiavgift når næringsmiddel blir leverte vederlagsfritt til mottakar for utdeling på velgjerande grunnlag. Reglane seier at avgiftspliktige aktørar (registrerte verksemder i Noreg) i matbransjen ikkje skal berekna meirverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer som blir leverte vederlagsfritt til mottakarar som er registrerte i Einingsregisteret. Mottakaren på si side må dela ut varene på velgjerande grunnlag og dokumentera uttaket.

Formålet med regelen er å redusera matsvinn ved å unngå at bedrifter vel å destruera matvarer i staden for å gi dei bort til velgjerande formål. Kravet om at mottakar må vera registrert i Einingsregisteret og at uttaket skal dokumenterast, er av kontrollomsyn. Ein ønskjer å forhindra at fritaket blir misbrukt til t.d. å dekkja over svart omsetning eller at varene blir brukte privat.

Ein kafé som leverer næringsmiddel vederlagsfritt til mottakar registrert i Einingsregisteret for utdeling på velgjerande grunnlag vil, på same måte som ein matbutikk, vera omfatta av fritaket. Slik fritaket er skrive, må dei same næringsmidla delast ut vidare frå mottakaren og til dei trengande.

Meirverdiavgiftsloven har også eit alternativt fritak for meirverdiavgift for tenester som blir ytte vederlagsfritt på velgjerande grunnlag. Dette fritaket kan nyttast av kafear og bevertningsstader som frå si eiga serveringsverksemd yter serveringstenester på velgjerande grunnlag direkte til trengande personar. Uttaket skal dokumenterast.

Dei to fritaka er høvesvis første og andre ledd i meirverdiavgiftslova § 6–19. Kjelde: Lov om meirverdiavgift (meirverdiavgiftsloven)

For dei er fellesskapen ein viktig faktor som blør under dagens reglar.

Det har aldri vore Kirkens Bymisjons mål å tena pengar på maten dei før selde, men det skapte ein inkluderande fellesskap.

– Regelverket, slik det er i dag, skaper skiljelinjer mellom dei og oss. Dei som treng og dei som ønskjer å vera ein del av fellesskapen, seier Mæstad.

Det vil også gjera at Kirkens Bymisjon og liknande hjelpeorganisasjonar kan redde endå meir mat, meiner dei.

– Det er flott at Kirkens Bymisjon har et kafetilbud som samlar folk på tvers av samfunnslag. Dei gjer ein viktig jobb, og bidrar til at folk som gjerne opplever livet litt krevjande, kan få det litt lettare, seier Statssekretær Lars Vangen (Sp).

Statssekretær Lars Vangen (Sp).

Han kan likevel ikkje lova at reglane bli meir fleksible. Og viser til at veldedige organisasjonar kan ha omsetjing på 140 000 kroner utan å berekna mva., mens beløpsgrensa for alminnelege næringsdrivande er 50 000 kroner.

– Viss veldedige organisasjonar driv næringsverksemd med stor nok omsetning, for eksempel av servering, må de bereka meirverdiavgift på same måte som alle andre næringsdrivande, seier han.

NRK har vore i kontakt med Petter Haas Brubakk, som leier Matsvinnutvalget. Dei ønskjer ikkje å uttala seg om kva som står i rapporten deira før han er ferdig. Den skal leverast 31. desember i år.