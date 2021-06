Mogleg drukningsulukke i Strand

Politiet melder om ei mogleg drukningsulukke ved Jørpeland i Strand kommune. Det blir nå gitt livreddande førstehjelp på staden. Politiet melder også om at det samstundes føregår søk i område for å finna ut om det kan ha vore fleire personar involvert. Så langt opplyser dei om at ein person og ein båt er involvert i hendinga.