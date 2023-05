Modig valg, mener NAF

Norges Automobil-Forbund berømmer Stavanger for å innføre gratis kollektivtransport, men påpeker at kollektivdekningen her er den verste blant de største byene i Norge.

– Målinger av kollektivtrafikktilbudet i de 14 største byene i Norge har vist at Stavanger har Norges verste kollektivdekning. Vi tror nok at byen hadde truffet bedre om de brukte pengene på flere ruter og hyppigere avganger, framfor å gjøre det gratis å reise med et middelmådig tilbud, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF til NTB.

Hun kaller det et modig eksperiment og viser til at Stavanger er en av de byene i Norge med høyest bilbruk.