Modeller ut mot fotograf: – Prøvde å presse oss til å ta nakenbilder

– Han spør først om ganske små ting. Så blir det bare drøyere og drøyere, sier Ida Angelica Sand.

Hun sitter på en benk i byparken i Stavanger sammen Christina Nilsen og Marita-Lynn McNeil. De har alle gjort modelloppdrag for et større byrå på Vestlandet. De er tre av åtte modeller NRK har vært i kontakt med som alle forteller samme historie. Ut av det blå har de fått uventede forespørsler fra innehaveren av modellbyrået, som også er fotograf. Han ville ta nakenbilder av dem. Bilder av erotisk karakter.

– Det var veldig fokus på pupper og kjønnsdeler, sier Nilsen.

Under kan du se noen få av forespørslene fra fotografen til modellene. NRK har fått tilgang til flere titalls slike forespørsler.

«Inspirasjonsbilder»

Chatter fra Instagram og Messenger viser at fotografen spør alle disse modellene om å bli med på bilder der modellene i hovedsak er nakne. I noen av forespørslene ville han at modellene skulle bruke sexleketøy. I noen tilfeller var det kun kjønnsorganer han ville ta bilder av. Forespørslene kom i form av det fotografen kalte «inspirasjonsbilder» som han sendte til modellene. Han skrev at det er slike bilder han ønsket å ta av modellene.

Slike bilder ønsket fotografen å ta av Ida Angelica Sand. Foto: Privat

Fotografen skriver i flere av chattene at bildene ikke trenger «å brukes til noe», at ansiktet ikke trenger å vises, eller at bildene kan anonymiseres.

– Han prøvde alltid å «utfordre deg», som han sa det. Når man allerede hadde sagt nei, hvorfor fortsette å spørre, sier McNeil.

Det kommer ikke frem av nettsiden til modellbyrået at byrået har eller har hatt oppdrag fra noen som trenger bilder av slik karakter. Blant oppdragsgiverne til fotografen og byråinnehaveren finner man politiet, en brudesalong og en videregående skole.

Modellene forteller om et vedvarende press fra fotografen.

Også Julie Langeland sier hun har negative erfaringer med modellfotografen.

– Jeg kjente at jeg ble veldig irritert og oppgitt over oppførselen hans. Jeg følte at han prøvde å presse meg til å gjøre noe av dette, sier hun.

Julie Langeland er en av modellene som reagerer på oppførselen til modellfotografen. Foto: Privat

Mindreårige

Sand forteller hun begynte å få forespørslene om nakenfotografering mens hun fortsatt var 17 år. Hun viser samtalen mellom henne og fotografen fra denne tiden. Da Sand fortalte om når hun var født, var kommentaren fra fotografen: «smooth».

Her spør fotografen Ida Angelica Sand om hvor gammel hun er. Foto: Privat

Etterhvert ble forespørslene av mer eksplisitt karakter. Sand hadde imidlertid fylt 18 år da disse forespørslene kom.

– Han sendte «inspirasjonsbilder» der fotografen hadde fingrene inni modellen. Et annet der fotografen tok på brystene til modellen. Da hadde jeg allerede sagt at jeg ikke ville bli tatt på, sier Sand.

Den profilerte høyesterettsadvokaten, Jon Wessel-Aas, mener det kan være ulovlig å spørre personer under 18 år om å bli med nakenfotografering.

Disse "inspirasjonsbildene" fikk Ida Angelica Sand tilsendt fra fotografen da hun fortsatt var 17 år. Foto: Privat

– Det vil kunne være straffbart på flere måter å ha befatning med, herunder produsere, bilder som seksualiserer noen som er under 18 år. Det er også straffbart å forlede noen som er under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av bilder med seksuelt innhold, sier han. Advokaten svarer på generelt grunnlag.

Advokat Jon Wessel-Aas sier at generelt er det ulovlig å produsere bilder som seksualiserer noen under 18 år. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

NRK har vært i kontakt med ytterligere en modell som bekrefter at også hun fikk forespørsler om å ta slike bilder fra fotografen mens hun var under 18 år.

På gråten

I Bergen møter NRK Aníta Ingibjörg Davídsdóttir. Hun mener hun fikk oppleve hvor vanskelig det kunne bli når modellene sa nei til nakenfotografering.

– Det var veldig ubehagelig, sier Davídsdóttir.

Hun forteller at hun var blant de første modellene som jobbet for fotografen. Ut fra chatten mellom henne og fotografen, går det frem at fotografen flere ganger spurte om naken- og erotisk fotografering. Da Davídsdóttir sa nei, begynte fotografen å reagere negativt.

Aníta Ingibjörg Davídsdóttir sier hun lot seg overtale til å bli fotografert i undertøyet. Foto: NRK

«Marita (Marita-Lynn McNeil, journ.anm.) har sett deg naken. Hvorfor får ikke jeg? Er det fordi jeg er gutt?»

Fotografen skriver også at han ikke blir tent av Davídsdóttir, og han kun gjør dette for å «bedre selvtilliten» hennes. Samme begrunnelse bruker han overfor flere av de andre modellene. Davídsdóttir skal ha latt seg overtale til å bli fotografert i undertøyet etter det hun kaller et vedvarende press. Det kommer også frem av chatten at fotografen reagerte negativt da Davídsdóttir skal ha vært på gråten under denne seansen.

Under kan du lese hvordan fotografen reagerte da Aníta Ingibjörg Davídsdóttir sa nei:

– Jeg følte meg mest presset etter jeg hadde hatt shooten min. Jeg angret veldig på at jeg ga han viljen sin. Jeg følte veldig på presset hele tiden, sier Davidsdottir.

– Advarer

Modellene sier nå at de vil gå til politiet for å legge inn bekymringsmelding eller anmelde fotografen. De mener han har utsatt dem for unødig press i et arbeidsforhold der han har hatt en maktposisjon overfor dem. De frykter også at presset kan ha gått utover unge og sårbare jenter og kvinner med en modelldrøm og få alternativer i en tøff modellbransje.

– Det er ikke slik det skal være i et modellbyrå. Man skal føle seg trygg, sier McNeil.

– Jeg vil si til jenter som er i kontakt med ham at de må være forsiktige. Han ber om ting som man ikke alltid vil gjøre, sier Davídsdóttir.

Også tidligere modellbyråinnehaver Inger Løno reagerer. Løno har tidligere drevet Prestige modellbyrå i Stavanger i 32 år, men la ned byrået for to år siden. Hun sier at seriøse modellbyråer ikke opptrer på den måten som det har skjedd i denne saken.

– Dessverre har det skjedd at noen fotografer har bedt om nakenbilder, men det har vært fotografer som er useriøse i bransjen.

Inger Løno drev modellbyrå i Stavanger i 32 år. Bildet er fra 2015.

Løno har ingen tilknytning til fotografen i denne saken, og uttaler seg på generelt grunnlag. Men hun har sett en del av forespørslene modellene har fått. Hun advarer modeller som får forespørsler om nakenfotografering:

– De må si nei. Seriøse modellbyråer ber ikke om slike type bilder. Det er også veldig stor forskjell på oppdrag for seriøse undertøysfirma og nakenbilder. Byråer skal heller ikke presse noen til å bli med på undertøysfotografering. De må i så tilfelle bruke modeller som helt klart er komfortable med et slikt oppdrag.

Legger ned modellvirksomheten

Kort tid etter NRK tok kontakt med fotografen og modellbyråinnehaveren, begynte ting å skje. Fotografen informerer om at han legger ned modellvirksomheten. Han skriver samtidig at han vil fortsette som fotograf.

Han har fått forelagt det meste av dokumentasjonen NRK har fått tilgang til og alle påstandene fra modellene. Han skriver i en epost:

– Jeg beklager på det sterkeste at jeg har sendt disse meldingene og at jeg ikke har greid å formidle min hensikt og intensjon på en god måte. Dette har jeg nå tatt konsekvensene av og lagt ned modellvirksomheten. Utover dette har jeg ingen kommentarer til saken.