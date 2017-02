Mobilen tar over

Konserndirektør Tor Christian Haugland i Sparebank 1 SR Bank tror 2017 bli revolusjonerende når det gjelder betaling i butikk. Han regner med at mobiltelefon vil ta over for betalingskortene når folk skal betale i butikk. SR-Bank går nå sammen med 100 andre banker om å bruke DNBs VIPPS som betalingsløsning.