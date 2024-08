Mobile vinningskriminelle på Haugalandet

Politiet i Haugesund åtvarar mot mobile vinningskriminelle på Haugalandet. I 18-tida i går forsynte ein mann seg med elektronisk utstyr frå bakrommet i ein elektrobutikk, for store verdiar. Det skjedde medan to andre menn sørga for at dei tilsette var opptatt, skriv Haugesunds avis.

– Dei same tre personane står truleg også bak eit tilsvarande tjuveri i ein annan elektrobutikk, meiner politet.

Butikkene det er snakk om er på Norheim og Raglamyr.