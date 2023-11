Mobilbruk i bil kostet 15.000 kroner

En mann i 60-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot og 3000 kroner i saksomkostninger etter å ha kjørt lastebil på Sentrumsvegen i Sola mens han holdt mobiltelefonen opp til øret. En politibetjent i UP observerte mannen, men lastebilsjåføren hevdet i retten at han bare har en uvane med å ta seg til øret. Han fikk i utgangspunktet et forelegg på 9700 kroner som han ikke vedtok.