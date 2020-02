Mobil- og fartskontroll i Stavanger

16 bilførarar har fått bot i kontrollar i Stavanger i dag. I Henrik Ibsens gate fekk 14 personar forenkla førelegg for å ha brukt mobilen medan dei køyrde. Ved Diagonalen fekk to bot for å ha køyrd for fort i 60-sona. Høgaste fart var 79 km/t.