– De fleste har et bilde av seg selv som en god person. Når du da ser noen bli mobbet, uten at du griper inn, så påvirker det din egen selvoppfatning, forteller Morten Birkeland Nielsen, forsker i STAMI.

NRK har tidligere skrevet om at over 86.000 personer har opplevd mobbing på arbeidsplassen.

Morten Birkeland Nielsen, forsker i STAMI, sier de fleste vet at mobbing ikke er greit. Foto: STAMI

Ifølge en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), kan man utvikle kraftige psykiske plager ved å ikke gripe inn når man er vitne til at noen blir mobbet.

Det er altså ikke kun den psykiske helsen til offeret som blir påvirket, men alle rundt kjenner de negative konsekvensene.

– Det har en tydelig effekt på den psykiske helsen til de som ikke griper inn, sier Birkeland Nielsen.

– Det overrasket meg at ingen sa noe

– Da jeg kom tilbake fra permisjon, så jeg at miljøet hadde endret seg. Folk hadde blitt veldig passive, og hadde gitt opp med å si ifra. Det overrasket meg at ingen sa noe, men mest av alt ble jeg sint.

Det forteller en varsler som NRK har snakket med. Hun ønsker å framstå anonymt, og vi velger derfor å kalle henne Kari i denne saken.

Hun har jobbet i en bedrift der kolleger har blitt utsatt for mobbing gjennom flere år.

– Folk ble frosset ut og isolert, fratatt arbeidsoppgaver, mistet kontorplasser, og informasjon ble utelatt, forteller Kari.

Dette førte til et arbeidsmiljø med sterke følelser av maktesløshet, og frykt for å si ifra.

– Jeg ble jeg oppbrakt over at denne kulturen hadde satt seg i arbeidsgruppen, og tenkte: Dette går ikke, slik skal det ikke være i Norge.

– Vil ikke stikke hode frem

I studien fra STAMI hadde halvparten av dem som observerte mobbing, gjort noe med det. Det kan være alt fra å gi sosial støtte til personen som blir mobbet, til å konfrontere mobberen.

Hjelpetelefonen hos Mental Helse får mange henvendelser fra folk som blir mobbet på jobben. Blant dem som ringer inn, er det én ting som ofte går igjen.

Av dem som ringer hjelpetelefonen hos Mental Helse, sier flere at kolleger ofte tier i mobbesituasjoner, sier Turid Remme, rådgiver i Arbeidslivstelefonen hos Mental Helse. Foto: privat

– Kolleger sier stort sett ingenting. Det er typisk i mange av disse situasjonene, sier Turid Remme, rådgiver i Arbeidslivstelefonen hos Mental Helse.

I disse tilfellene er det ofte snakk om at noen blir skjelt ut offentlig, eller at man blir gjort narr av.

– Det sender et tydelig signal til alle de andre som ser på: Her burde man ikke stikke hode frem. Det gjør at de andre blir stille, sier Remme.

To fluer i én smekk

På arbeidsplassen til Kari hadde folk slått seg til ro med mobbekulturen, og lot det fortsette.

– Jeg har inntrykk av at mange følte på dårlig samvittighet, men turte ikke å gjøre noe, sier hun.

Studien til STAMI peker likevel på en mulig løsning, som både kan bedre situasjonen for dem som mobbes, og de som er vitne til det.

De som aktivt griper inn i mobbesituasjoner, utvikler ikke de samme negative psykiske plagene, siden man da styrker sin egen selvoppfatning.

Dermed kan bedre din egen mentale helse, samtidig som du hjelper de som blir mobbet.

– Det ser ut som det stort sett kommer gode ting ut av å gripe inn i mobbingen. Samtidig burde man være varsom på hvordan man griper inn, sier Birkeland Nielsen.

En direkte konfrontasjon med mobberen kan være vanskelig i flere situasjoner. Selv en anonym varsel til ledelsen, eller gjennom andre kanaler i bedriften hjelper på selvbildet.