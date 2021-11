Mobbing på veg ned i vgs.

Det er om lag 350 elevar på vidaregåande skule i fylket, som blir mobba fleire gonger i månaden. Det viser kvalitetsmeldinga for sist skuleår, skriv Rogalands Avis. Mobbetalet er på veg nedover, og det er færre som blir mobba i vidaregåande i Rogaland enn i dei fleste andre fylka her i landet. Tala viser også at det som blir kalla digital mobbing, er mindre omfattande enn tidlegare.