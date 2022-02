Mistet lappen i Randaberg

Tre menn i starten av 20-årene mistet alle lappen søndag morgen i en fartskontroll på E39 ved Høye i Randaberg. En av mennene hadde for mange prikker, mens for de to andre var farten for høy. I tillegg ble det delt ut elleve fartsbøter. Høyeste målte hastighet var 82 km/t i 50-sonen.