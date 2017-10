Mistet lappen etter «rånetreff»

En 18 år gammel mann mistet i natt lappen, etter at han ble tatt for å kjøre for fort i Karmøytunellen, sent søsndag kveld. Mannen var på vei hjem etter et «rånetreff» på Gismarvik, og ifølge UP ble bilisten målt til 118 km/t i 80 sonen.