Mistet lappen

Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll i 60-sonen i Skjold i Vindafjord. Det ble gitt 21 forenklede forelegg, én ble anmeldt og fratatt førerretten og én ble anmeldt for å kjøre for fort uten gyldig førerkort for henger. Høyeste hastighet var 88 kilometer i timen.