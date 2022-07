Mistet lappen

Syv bilister ble tatt for å kjøre for fort på Karmøy sent onsdag kveld. Fem av dem fikk forenklet forelegg, mens to av dem holdt en såpass høy hastighet at de ble fratatt lappen. Utrykningspolitiet, som hadde kontrollen mellom klokken 23 og 2 i natt melder at høyeste hastighet ble målt til 114 km/t i en 60-sone.