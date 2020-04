Mistet kontrollen i rundkjøring

En bilfører (21) hadde for stor fart inn i en rundkjøring på Mariero i Stavanger ved to tiden natt til onsdag. Føreren mistet kontrollen og kjørt inn i en lyktestolpe. 21-åringen ble tatt med til legevakt for sjekk. Førerkortet er beslaglagt.