Mistet førerkortet

En fører av en bil med henger anmeldes for dårlig sikring av last, og fikk førerkortet beslaglagt. Last fra hengeren falt av under kjøring og traff et annet kjøretøy. Dette kjøretøyet fikk skader på dør og dekk. Hendelsen skjedde i Kvernelandsvegen i Time. Ingen personer kom til skade.