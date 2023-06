Mistet dekk på Motorveien

Politiet har fått flere meldinger om en lastebil som har mistet to dekk i fart, på E-39 nordgående ved Solasplitten. Lastebilen har stoppet på veiskulderen. Politiet har ikke fått melding per nå om at andre kjøretøy er involvert. Det er kø i området, men trafikken dirigeres forbi stedet.