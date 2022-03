Mister TV 2

Lyse-selskapet Altibox stadfestar nå at kundane deira kjem til å miste TV2 sine kanalar frå i morgon, fredag. Dette gjeld både TV2 sine vanlege kanalar og betalingskanalen TV2 Play. Altibox skriv på sine nettsider at dei enten gir kundane 100 kroner i avslag pr. månad på TV-rekninga eller 50 ekstra poeng dei kan bruke på andre kanalar.

Altibox understrekar at TV2-appen vil vera tilgjengeleg for kundane, og at det går an å logge inn der, dersom ein har kjøpt eige abonnement direkte frå TV2.