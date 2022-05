Mister trolig Molde-kampen

Vikings kantspiller Zlatko Tripic er ikke helt kvitt lyskeskaden. Storkampen mot Molde lørdag kommer trolig for tidlig, forteller trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Mest sannsynlig ikke. Det kommer nok for tidlig, sier Aarsheim til NTB.

Tripic trente ikke med laget torsdag. Dagen etter var han på feltet for å teste.

– Hvis jeg må svare nå, tipper jeg at han ikke er med, sier Viking-treneren.

Tripic startet de fire første kampene og noterte seg for tre mål før han måtte stå over kampen mot Haugesund for snaut to uker siden med det som var en overbelastningsskade i lysken.