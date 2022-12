Mister store kraftinntekter

Sauda mister 107 millioner kroner av kraftinntektene sine neste år. Årsaken er at regjeringen har bestemt at kommuner og fylkeskommuner med ekstraordinært høye kraftinntekter må bidra med et engangsbeløp inn til statskassen. Sauda kommune trodde at de måtte bidra med 52 millioner kroner, men det viste seg at beløpet ble dobbelt så stort, skriver avisa Ryfylke. Det er alvorlig for kommunen, og betyr at kommunen vil slite med sin likviditet fordi hele det budsjetterte overskuddet forsvinner, sier ordfører Asbjørn Birkeland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Sauda, Suldal, Sandnes og fylkeskommunen må betale 660 millioner kroner til staten neste år på grunn av sine kraftinntekter.