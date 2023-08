Mistenkt for ruskjøring

Politiet har nå kommet i kontakt med bilføreren som er mistenkt for å ha krasjet og forsvunnet etter en utforkjøring på Karmøyvegen onsdag morgen. Mannen i 50 årene blir fremstilt for blodprøve fordi det er mistanke om at han var ruspåvirket.