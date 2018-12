Mistenkt for promillekjøring

Ulykken på fylkesvei 44 ved Vigreskogen skjedde da én av bilene skulle svinge inn på en annen vei. To biler kom sørfra og to kom nordfra. Fører i den ene bilen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og vil bli tatt blodprøve av.