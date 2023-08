Mistenkt for flere voldtekter

En 31 år gammel mann er pågrepet og fengslet mistenkt for mishandling av sin samboer i Sandnes. 31-åringen er også mistenkt for to voldtekter i 2021 og en i april i år, skriver Stavanger Aftenblad. Disse skal ha skjedd i Stavangerregionen.

– Min klient erkjenner straffskyld for noe, men ikke for alt. Jeg ønsker ikke å si hva han har tilstått, sier siktedes forsvarer, advokat Hans Marius Thorsnæs, som utover dette ikke har noen kommentarer til avisen.