Mistenkt er slept fri i Sirdal

Mannen i 30-årene, som ble pågrepet for trusler på samme adresse i Sirdal som en mann i 20-årene ble funnet død tirsdag kveld, er nå løslatt, melder TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Stian Bråstein, opplyser til TV 2 at mannen er løslatt. Mannen har i avhør nektet for å ha noe å gjøre med dødsfallet.

Dødsfallet etterforskes som mistenkelig, men ingen er siktet eller mistenkt for dødsfallet. Politiet har uttalt at trusselhendelsen mannen i 30-årene er siktet for, kan være relevant for etterforskningen av dødsfallet.

– Vi etterforsker saken bredt, sier Øyvind Dahl, leder for personseksjonen ved felles etterretnings- og etterforskningsenhet.