Mistenkjer smittsam lakseanemi i Ryfylke

Mattilsynet mistenkjer at der kan vere smittsam lakseanemi på eit oppdrettsanlegg ved Halsnøy i Ryfylke. Det skriv Bygdebladet. Lakseanemi er ein smittsam sjukdom, og vert det påvist kan det bli innført ei restriksjonssone. Det vil i so fall få konsekvensar for andre oppdrettsanlegg i regionen.