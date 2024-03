Mistenker ruspåvirket kjøring

Politiet kom over en bil som hadde kjørt av veien, opplyser politiet på X.

To menn i 20 årene er mistenkt for kjøring i rus og er fremstilt for lege.

Ingen av mennene ville innrømme kjøringen. Det ble også gjort beslag av noe narkotika. Samtidig ble en anmeldt for kjøring uten førerkort.