Mistenker påsatt brann

Politiet er i gang med åstedsundersøkelse og avhør av vitner etter garasjebrannen på Hinna i Stavanger. – Det er noen som har vært i området som vi vil snakke med, sier operasjonsleder i politiet, Jostein Reiestad til Sandnesposten.

– En person blir tatt med inn for et mer utvidet avhør. Patruljen har sagt at han har status som mistenkt, sier Reiestad like før klokken 14.

Det er en gutt i tenårene.