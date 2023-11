Mistenker mindreårige gutter

Politiet mistenker at mindreårige gutter står bak brannen i et ubebodd hus på Gausel i i Stavanger i går kveld. Huset var ikke tilkoblet strøm, og var tidlig en mistanke om at brannen var påsatt.

– Politiet har opplysninger som tilsier at brannen kan være fremkalt av flere mindreårige gutter. Det er for tidlig å konkludere, og politiet må være tilbakeholdne med informasjon i og med at vi er tidlig i etterforskningen. Politiet følger sakene opp videre, sier politiadvokat Ingvild Sandal til Stavanger Aftenblad.