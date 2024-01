Mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand

UP stanset torsdag kveld et kjøretøy for kontroll på Eiganes i Stavanger. Det viste seg at sjåføren ikke hadde gyldig førerkort, og vedkommende mistenkes også for å ha kjørt bilen i ruspåvirket tilstand. Sjåføren er fremstilt for blodprøvetaking.