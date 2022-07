Mistenker kjøring i rus

En lastebilsjåfør er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand i Gjesdal i formiddag. Politiet stoppet lastebilen på Ålgård, etter meldinger om at den hadde vært borti et autovern og vinglet frem og tilbake i kjørefeltet. Førerkortet til sjåføren er beslaglagt. Politiet skal etterforske saken videre.