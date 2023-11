Mistenker brudd på salgsforbud

Svenske Elsäkerhetsverket mistenker at gamle Easee-ladebokser blir solgt med ny merking. Det er i så fall brudd på salgsforbudet fra i mars, skriver Elinstallatören.

– Vi har fått telefoner og meldinger fra installatører og privatpersoner som sier det er de samme gamle boksene med nye merker, sier Joel Lee Antmann i Elsäkerhetsverket til nettstedet.

Martin Langeland i Easee svarer til NRK at selskapet jobber med å ettersende rapporter til Elsikkerhetsvärket som viser at alle de nye ladeboksene Charge Lite kom fra fabrikken.

– Vi har forståelse for at Elsikkerhetsvärket ønsker å forsikre seg om at alt ble gjort i henhold til planen, sier han.