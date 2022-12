Mistenker at person kan ha gått gjennom isen i Time

En tipser har forklart til politiet at han litt før klokka 13 så en person på isen i et vann i Time. Da tipseren passerte samme vann cirka klokka 1305, så han ikke personen, men et hull på det islagte vannet. Store redningsressurser er på vei til stedet.