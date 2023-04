Mistenker at brannen er påsatt

Brannen på Karmøy var i et lekestativ, og ikke i en lekehytte. Politiet mistenker at brannen er påsatt fordi det brant i en del plast i bunn av stativet og en rutsjebane. Politiet skriver på Twitter at det er unaturlig at dette har antent seg selv. En patrulje leter nå i området etter aktuelle personer.