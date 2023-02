Mistenkelig dødsfall på Karmøy

Mandag formiddag, like etter 11.00 fikk politiet melding om at det var funnet en død mann på en privat adresse på Sør-Karmøy. Politiet har igangsatt etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet og om det har skjedd noe straffbart.

– Vi jobber nå med ulike hypoteser. Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma ifølge en pressemelding.

Ved 20-tiden mandag kveld er kriminalteknikere fortsatt til stede. NRKs reporter på stedet sier kriminalteknikere tar bilder og undersøker huset innvendig.

Veien til huset er sperret av, og det er satt opp sperrebånd for å holde uvedkommende unna.

Avdøde er identifisert og politiet jobber nå med varsling av de pårørende.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og må være tilbakeholdne med informasjon inntil videre, sier Soma ifølge pressemeldingen.