Mistenkelig dødsfall på Ålgård

– Det er ting på stedet gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt, til VG.

Politiet skriver på Twitter at de fikk melding om det mistenkelige dødsfallet klokka 11.45 lørdag.

Det var kommunalt ansatte som meldte fra om mannen som ble funnet på en adresse i Ålgård.

Lillian Ydstebø, kommunalsjef for helse og velferd i Gjesdal kommune Foto: Gjesdal kommune

– Jeg er kjent med at det er ansatte i Gjesdal kommune som har varslet politiet om saken, og at jeg har en leder på plass som ivaretar våre ansatte, sier Lillian Ydstebø, kommunalsjef for helse og velferd i Gjesdal kommune, til NRK.

Hun henviser til politiet for ytterligere opplysninger.

Politiet vil ikke si noe mer om alderen til personen.

– Vi venter på kriminalteknikere, sier innsatsleder Tore Bamberg.

Til Gjesdalbuen sier politiet på stedet at de jobber på bakgrunn av vitneobservasjoner, og at de for øyeblikket jobber med å få tak i navngitte personer.

Den døde personen ble funnet på Ålgård i Rogaland.

