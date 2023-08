Mistenkeleg dødsfall i Sirdal

Tysdag kveld klokka 19:37 fekk politiet melding om eit dødsfall i ein bustad i Sirdal kommune. Personen som blei funne død er ein mann i 20-åra.

Politiet er no i gang med etterforsking.

– Opplysningar som har kome fram etter kvart gjer at me etterforskar dette som eit mistenkeleg dødsfall, seier politiadvokat Erik Engløkk.

Ingen personar er førebels mistenkt eller sikta i saka.

– Me har krimteknikarar på staden og er i gang med både taktisk og teknisk etterforsking. Me har blant anna gjennomført fleire vitneavhøyr. Per no er det for tidleg å seie noko om kva som har skjedd, seier Engløkk.

Politiet har på noverande tidspunkt ikkje fleire opplysningar i saka.