Miste lappen på grunn av høy fart

Politiet har beslaglagt et førerkort på Sveio. Mannen er i starten av 20-åra. Etter at han ble målt til å ha kjørt i 84 km/t i 60-sonen har han nå 10 prikker, og dermed for stor prikkbelastning. Han ble avhørt på stedet og erkjente forholdet.