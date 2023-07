Mistanken om at noen falt i vannet er svekket

Det skriver politiet på Twitter etter at de i morgentimene startet en leteaksjon da en stjålet båt ble funnet drivende i ring Hestnes i Eigersund.

Hypotesen om at personene er havnet i vannet, er nå svekket. Et omfattende søk fra luft og sjø er gjennomført. Ifølge et vitne ble personene i båten sett med redningsvester, før båten ble funnet drivende i ring.

– Ingen er meldt savnet i området. Vi har gjort et grundig overflatesøk under gode søksforhold, sier Edvard Middelthon, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.

Søket til havs er avsluttet, ifølge politiet.

Nå jobber politiet med opplysninger, etterretning og generell etterforskning. Målet er å komme i kontakt med personene som var om bord i båten.

– Fokuset nå er på land. Vi besøker adresser og følger opp opplysninger. Politiet er godt representert i Eigersund fortsatt, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Båten er en mindre gul Summerfun. Den var tjuvkoblet da politiet fant den kjørende i ring. Da politiet kom i kontakt med båtens eier viste det seg at den var stjålet.

– Eieren hadde ingen kunnskap om at noen han kjente skulle låne båten, sier operasjonslederen.