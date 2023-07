Mistanke om rus etter trafikkulukke i Vindafjord

Ein mann i 20-åra utan førarkort, er mistenkt for køyring i rusa tilstand på E-134 i Vindafjord. Rett etter klokka 09.30 var han innblanda i ei trafikkulukke like vest for Ølen. Det var berre eitt køyretøy involvert i ulukka. Mannen er nå sendt til sjukehus i Haugesund. Klokka 10.30 melde politiet at dei dirigerer trafikken forbi ulukkesstaden.