Mistanke om køyring i rus

Politiet stoppa i natt ein mann som køyrde ATV i Time, det er mistanke om at sjåføren var i ruspåverka tilstand og at ATV-en var stolen. Mannen er sett i arresten. Også i Sauda vart ein mann stoppa av politiet i natt, mistenkt for køyring i rus. Politiet har tatt blodprøve av mannen.