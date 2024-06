Mista førarkortet etter fyllekøyring

Ein mann i 60-åra blei laurdag ettermiddag stoppa for kontroll på Raglamyr i Haugesund. Mannen framstod som påverka, og blei teken med til legevakten for å ta blodprøve. Politiet i Sør-Vest melder at dei tok beslag i mannen sitt førarkort og oppretta sak på forholdet.