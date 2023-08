– Eg er veldig fortvilt, seier Hans Einar Johannessen.

Det heile begynner med at han får ei melding frå ein venn på Meta (tidlegare Facebook) sin meldingsplattform «Messenger» i juli.

Anonym: Hei, kan du gi meg telefonnummeret ditt?🙏 Hans Einar Johannessen: *Sender telefonnummer* Anonym: Jeg deltar i en konkurranse arrangert av ZALANDO. Jeg trenger 5 stemmer for å vinne. for dette vil få en sms fra meg.kan du sende meg koden du får .hvis jeg vinner kan vi dele gevinsten.😊🥰 Anonym: OK ?😊🥰 Hans Einar Johannessen: *Sender PIN-kode mottatt på SMS*

Han stussar litt over meldingane, men sidan det var ein venn frå kyrkjelyden som sende, så gjer han det han blir beden om.

Vennen deltar i ein konkurranse hos Zalando.

Etterpå blei han beden om å gi bankkonto-detaljar. Dette gjer han ikkje.

Så mistar Johanessen tilgangen til brukaren sin. Same kveld får han telefonar og meldingar frå venner som seier dei får same type meldingar av han, som han sjølv fekk.

Dette skjermbiletet fekk Johannessen tilsendt av vennen sin.

Desse meldingane har han altså ikkje send sjølv.

– Ein må vere frykteleg varsam. Dette er ikkje noka trygg plattform, seier han.

– Ikkje noko nytt

Dette er ikkje ein ny svindelmetode.

Likevel sirkulerer den framleis. Talet på folk som blir utsett, går ikkje ned.

– Vi ser ein stor vekst i digitale svindlar, seier statsadvokat og fagansvarleg for bedrageri i Økokrim, Anne Allum.

Økokrim og politiet kategoriserer ikkje svindelsaker spesifikt knytte opp mot Messenger eller andre aktørar. Men talet i 2022 var rekordhøgt.

Det har altså vore ein auke på 21 prosent frå 2021. Dei fleste av sakene gjeld digital svindel.

Store mørketal

Men mørketala er truleg svært store.

For tala i grafen over inkluderer berre dei som melder at dei har blitt svindla.

– Mange lar vere å melde, opplyser Allum i Økokrim.

Statsadvokat og fagansvarleg for bedrageri i Økokrim, Anne Allum.

Politiet i Rogaland er kjent med svindelmetoden som Johannessen opplevde. Dei har heller ikkje tal på kor mange meldingar der denne metoden er brukt.

– Berre i Rogaland har politiet dei siste åra fått inn rundt 1000 svindelmeldingar per år, seier kommunikasjonssjef i Sør-Vest politidistrikt, Linda Merethe Lie Leifsen.

Får ikkje brukaren tilbake

Takka vere venner fann Johannessen raskt ut at han hadde blitt hacka.

Han tok kontakt med Meta, men dei avviste at brukaren hans var tatt over av nokon andre.

For å melde frå om at ein brukar er stolen, treng Meta telefonnummer og e-postadresse. Men dei som tok over brukaren til Johannessen, endra tilknytt e-post og nummer.

Ein annan måte å melde frå på, er å ta bilete av seg sjølv med ID ved sida av ansiktet. Når Johannessen klikkar inn på denne lenkja, får han opp at sida ikkje finst.

Han har altså ingen måte å melde på frå til Meta.

– Ein følar seg som ein veldig liten, ubetydeleg fyr når dei ikkje vil hjelpe brukarane sine, seier Johannessen.

Johannessen seier han har mista all korrespondansen med folk i samanheng med eit fotoprosjekt han skulle ha i Praha seinare i år.

NRK har prøvd å få eit svar av Meta utan hell.

– Ikkje del. Same kva

Johannessen har meldt saka, men politiet har gitt han beskjed om at dei truleg kjem til å leggje den bort.

Slike svindelforsøk er ikkje noko nytt for politiet. Dei oppklarer ein del av desse sakene, men mange blir lagde bort av kapasitetsomsyn eller manglande opplysningar om gjerningsperson, seier Leifsen i politiet.

Derfor oppmodar ho alle til å gjere dei kan for å unngå å bli utsette.

– Ikkje del bank-ID, passord, pinkode eller andre sensitive opplysningar, same kven som spør, seier Leifsen.

Åtvarar kundar

Sparebank 1 SR-Bank seier mange av deira kundar hos dei har blitt lurte til å gi frå seg bankkontodetaljar på same måte som Johannessen.

– Vi får mange førespurnader, og dei kjem jamleg i ulike variantar. Det er gjerne ein hacka konto du kjenner som treng hjelp til noko som hastar, seier kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland.

Kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Øyvind Knoph Askeland.

Og vedkommande treng altså opplysningar for å løyse det. Det kan vere alt frå telefonnummer til bankkontodetaljar.

– Vi åtvarar kundane våre mot denne forma for svindel, fordi dei risikerer at dei kriminelle klarer å tappe kort og konto for pengar viss dei oppgir den typen informasjon, seier Askeland.

Zalando reagerer kraftig

Kles- og moteselskapet Zalando blir ofte brukt som «agn» i slike svindelsaker, akkurat som dei blei med Johannessen.

Det reagerer Zalando på.

– Vi fordømmer dette på det sterkaste, skriv dei i ein e-post til NRK.

Zalando seier tilliten og tryggleiken til kundane er det viktigaste for dei. Foto: Tim Reckmann

Vidare skriv dei at det går mot deira verdiar, og at dei tar avstand frå slik aktivitet.

– Vi investerer mykje tid på å oppdage mønstre av profesjonell svindel eller bot-aktivitet hurtigare, skriv dei.