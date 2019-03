Misliker færre lag i Toppserien

Klepp-trener Ollie Harder er ikke veldig fan av at Toppserien for kvinner kuttes fra 12 til 10 lag fra og med neste sesong. Det sa han under fredagens Toppserie-kickoff på Ullevaal stadion. Harder ledet Klepp til en meget imponerende 2. plass i fjor.