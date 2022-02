Minst ti personer evakuert etter brann i enebolig

Politiet fikk ved halv to-tiden i ettermiddag melding om en bygningsbrann på Fjellhaug i Tysvær. Da nødetatene ankom stedet stod en enebolig i full fyr. Ti personer var registrert som beboere på adressen. Alle skal være evakuert.

– Det er ikke registert noen personskade. Ambulanse på stedet har tilsett en person på grunn av innhalering av røyk, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt.

Hovedetasjen på huset er fullstendig utbrent, og resten av huset har vann- og røykskader. Brannvesenet skal ha kontroll på brannen, og det er ikke fare for videre spredning.

– De har noe utfordring med at det brenner under kledning og under tak, sier Skårland.

To nærliggende boliger ble også evakuert under brannen, og naboer ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Det er uklart om personene i disse boligene kan flytte tilbake igjen nå.