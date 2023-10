Minst 19 personer bortvist i natt

Natt til søndag var travel for politiet i Sør-Vest. Mellom midnatt og fram til 04.02 har det blitt registrert og varslet om 19 personer i Rogaland som har blitt bortvist på grunn av krangling eller andre ordensforstyrrelser.

Hendelsene har funnet sted i Sandnes, Karmøy, Stavanger, Haugesund, Stord og Etne.

Politiet har også avbrutt flere fester. Blant dem et russeslipp med over 100 gjester på Jørpeland. Også i Stavanger har politiet stoppet flere fester. En av dem i et hus med mer enn 50 mindreårige til stede.