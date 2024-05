Minnesmerke over falne flygarar under krigen

I dag klokka 11, blir det reist eit minnesmerke på Sola kyrkjegard over dei om lag 650 allierte flygarar og flymannskap som mista livet i kampar over Rogaland under krigen.

Dette var soldatar frå 14 forskjellege land, som blei skotne ned av tyske jagarfly eller tysk luftvern, fortel lokalhistorikar Atle Skarstein: