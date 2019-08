Minneplakett over Lasse Skjoldal

I dag ble minneplaketten over Havnedagene- og velforeningenes store ildsjel, Lasse Skjoldal, avduket på Indre Kai i Haugesund. – Lasse Skjoldal er «frivillighetens mann» og han har gjort en fantastisk jobb for Haugesund, sier varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde.